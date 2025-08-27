Удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба», который питает НПЗ Венгрии и Словакии может оказаться полезен и для Киева, и для Евросоюза, заявил экономист Андрей Бунич. По его словам, сказанным в беседе с «Вечерней Москвой», если отрезать Будапешт и Братиславу от поставок российской нефти, они могут пойти на поклон к Брюсселю и перестать саботировать санкции против РФ.

Понятно, что в Европе Будапешт многих раздражает. А если отрезать две упрямые страны от поставок российской нефти, то им придется пойти на поклон к Брюсселю, — заявил Бунич.

Ранее британские СМИ писали, что Украина стала наносить удары по нефтепроводу «Дружба» из-за того, что ВСУ терпят крах на поле боя. При этом журналисты обратили внимание, что такая тактика провоцирует ответные действия России и еще больше отталкивает государства — членов Евросоюза. По их словам, прежде всего это касается Венгрии и Словакии, которые и так выступают против военной и финансовой поддержки Киева со стороны Запада.