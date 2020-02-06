Как отмечает Le Figaro, это уже четвёртый раз за последние два месяца, когда «железная леди» закрывает свои двери для публики из-за забастовки.
5 декабря 2019 года во Франции началась общенациональная забастовка, её организаторами выступили крупнейшие профсоюзы страны. В манифестациях участвуют работники транспорта, муниципальных служб, преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники. Недовольство граждан вызвано планами правительства отменить особые тарифы для целого ряда категорий населения и повысить возраст, с которого пенсии выплачиваются полностью, до 64 лет. Французский лидер Эммануэль Макрон обещал не повышать пенсионный возраст и своё обещание сдержал: он остаётся на уровне 62 лет для мужчин и женщин, но ушедшие на покой в этом возрасте будут получать урезанную пенсию, писал NEWS.ru.