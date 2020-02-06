Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Париже из-за проведения крупной забастовки против пенсионной реформы 6 февраля вновь закрыли для посетителей Эйфелеву башню.

Как сообщается в аккаунте достопримечательности в Twitter, для туристов будет доступна площадка возле башни, вход на которую бесплатный.

Как отмечает Le Figaro, это уже четвёртый раз за последние два месяца, когда «железная леди» закрывает свои двери для публики из-за забастовки.

5 декабря 2019 года во Франции началась общенациональная забастовка, её организаторами выступили крупнейшие профсоюзы страны. В манифестациях участвуют работники транспорта, муниципальных служб, преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники. Недовольство граждан вызвано планами правительства отменить особые тарифы для целого ряда категорий населения и повысить возраст, с которого пенсии выплачиваются полностью, до 64 лет. Французский лидер Эммануэль Макрон обещал не повышать пенсионный возраст и своё обещание сдержал: он остаётся на уровне 62 лет для мужчин и женщин, но ушедшие на покой в этом возрасте будут получать урезанную пенсию, писал NEWS.ru.

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