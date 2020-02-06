https://static.news.ru/photo/02f31f46-48ca-11ea-8fe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Париже из-за проведения крупной забастовки против пенсионной реформы 6 февраля вновь закрыли для посетителей Эйфелеву башню.

Как сообщается в аккаунте достопримечательности в Twitter, для туристов будет доступна площадка возле башни, вход на которую бесплатный.

En raison du mouvement de grÃ¨ve national, je suis fermÃ©e aujourd'hui. Mon parvis reste nÃ©anmoins accessible gratuitement.



Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge. #tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/FIDzXDfrWk — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) February 6, 2020

Как отмечает Le Figaro, это уже четвёртый раз за последние два месяца, когда «железная леди» закрывает свои двери для публики из-за забастовки.

5 декабря 2019 года во Франции началась общенациональная забастовка, её организаторами выступили крупнейшие профсоюзы страны. В манифестациях участвуют работники транспорта, муниципальных служб, преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники. Недовольство граждан вызвано планами правительства отменить особые тарифы для целого ряда категорий населения и повысить возраст, с которого пенсии выплачиваются полностью, до 64 лет. Французский лидер Эммануэль Макрон обещал не повышать пенсионный возраст и своё обещание сдержал: он остаётся на уровне 62 лет для мужчин и женщин, но ушедшие на покой в этом возрасте будут получать урезанную пенсию, писал NEWS.ru.