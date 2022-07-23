Джонсон побегал по окопам вместе с солдатами ВСУ и заговорил на мове Джонсон принял участие в тренировке бойцов ВСУ в Северном Йоркшире

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Борис Джонсон

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил тренировочный полигон в Северном Йоркшире, где принял участие в тренировке солдат ВСУ. На видео, опубликованном на сайте британского кабмина, глава кабмина участвует в операции по зачистке здания, кидает гранату в сторону вагонетки, прицеливается из ракетницы, а также сидит за пулеметом. Все это время на нем не было военной каски.

Джонсон также сделал несколько заявлений в поддержку украинских военных.

Я хочу, чтобы вы (украинские солдаты. — NEWS.ru) знали, что люди Соединенного Королевства поддерживают украинцев в вашем противостоянии (против России. — NEWS.ru). Я абсолютно убежден в том, что вы можете победить и вы это сделаете, — заявил Джонсон.

Глава правительства настолько увлекся военной подготовкой, что даже выучил несколько украинских фраз.

Дякую тобі («спасибо тебе»), — обратился Джонсон к одному из солдат.

Ранее администрация города Хуста в Закарпатской области Украины переименовала улицу имени Льва Толстого в честь британского премьера.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подшутила над Джонсоном, решившим полетать на истребителе и показать своим немногочисленным после громкой отставки поклонникам, как происходит дозаправка военных самолетов в воздухе. Дипломат едко заметила, что главе кабмина явно нравятся «заоблачные цены на топливо» в его стране, именно поэтому он так радостно поднимает большой палец вверх при демонстрации дозаправки.