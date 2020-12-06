Два человека пострадали в результате падения самолёта под Киевом

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Вспышки птичьего гриппа высокопатогенного штамма H5N8 привели к необходимости уничтожить 40 тысяч индеек на птицефермах Великобритании. 30 тысяч птиц убили в графстве Норфолк на востоке страны, ещё больше 10 тысяч — в Северном Йоркшире.

В Министерстве охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития сообщили, что с начала ноября на территории страны обнаружили семь очагов распространения заболевания, вызванного H5N8, а также один случай распространения низкопатогенного...