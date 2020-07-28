Шведские компании избежали банкротств и посрамили критиков

https://static.news.ru/photo/8fbad122-d0f0-11ea-b516-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swedbank Sverige/facebook.com

Шведские компании выпустили отчёты о доходах в II квартале. Представленные данные опровергают многочисленные прогнозы экспертов, предрекавших крах экономики страны.

Как пишет Financial Times, один из крупнейших шведских банков Swedbank за указанный период получил прибыль в размере 6 млрд крон ($683 млн), что немного меньше показателя 2019 года, однако значительно (до 40%) больше сумм, предсказываемых аналитиками. Крупные компании начали погашать взятые в Swedbank в начале коронавирусного кризиса кредиты, а малые предприятия занимали не так много, как ожидалось.

Аналитик банка SEB Эсбьорн Лундевалл заявил, что никогда ещё не видел такого расхождения прогнозов экспертов с реальными финансовыми отчётами. По его словам, речь идёт почти о каждой компании страны, включая Ericsson и Electrolux. В некоторых случаях отмечается снижение доходов, однако не такое сильное, как ожидали специалисты. Издание утверждает, что такой успех шведского бизнеса стал результатом отказа властей страны от жёстких карантинных мер.

Эксперты прогнозируют, что ВВП Швеции в 2020 году снизится на 5%, что намного лучше показателей Великобритании, Италии и Франции и на одном уровне с Норвегией и Данией.

На общем позитивном фоне выделяются компании, работающие на экспорт, которые пострадали от снижения мирового спроса. В частности, гендиректор Volvo Мартин Лундштедт заявил о беспрецедентном падении продаж на 38%.

Власти Швеции с начала пандемии ограничились лишь общими рекомендациями по соблюдению гигиены и социальной дистанции и запретили масштабные массовые мероприятия. При этом большинство организаций в стране, включая заведения общепита, продолжили работу в обычном режиме, также не был ограничен выезд за границу.

Ранее NEWS.ru приводил мнение американского экономиста, который посчитал, что отказ Швеции от жёстких ограничительных мер ради спасения экономики не оправдал себя.