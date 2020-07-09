Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом

https://static.news.ru/photo/ad1518d0-c1f1-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Janerik Henriksson/Tt/Global Look Press

Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на заявление экономиста Джейкоба Киркегора из американского Института мировой экономики Петерсона.

В отличие от большинства стран Европы, которые ввели жёсткие ограничительные меры из-за распространения инфекции, Швеция пошла по собственному пути. Всеобщих запретов не было, а самоизоляция и социальное дистанцирование носили лишь рекомендательный характер.

Отмечается, что из-за отказа вводить карантин показатели Швеции по смертности в процентном отношении оказались в шесть раз хуже, чем в Финляндии и Дании, в 12 раз хуже, чем в Норвегии, и в 40 раз хуже, чем в США.

Более того, королевство фактически не получило никаких экономических выгод от отсутствия карантина. Так, по оценке шведского Центробанка, ВВП страны по итогам 2020 года потеряет 4,5%, уровень безработицы в стране уже поднялся с 7,1% до 9% в мае.

По мнению Киркегора, это произошло из-за того, что шведская промышленность всё равно встала из-за нарушения цепочек поставок из других стран, что было предсказуемо с самого начала, поскольку экономика страны зависела от международной торговли.

Как писал NEWS.ru, главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заверял, что предложенный им подход основывается на концепции «коллективного иммунитета». По его словам, необходимо было защитить наиболее уязвимые категории от болезней и дать остальным заразиться, чтобы выработать иммунитет к вирусу. Несмотря на то что появление антител к COVID-19 у перенёсших болезнь не было доказано, такой подход получил одобрение властей, поскольку позволял избежать экономических последствий локдауна.

В начале июня Тегнелл признал, что стремление властей Швеции спасти экономику страны и пройти через пандемию коронавируса без карантина привело к крайне высоким показателям смертности от COVID-19. Родственники погибших устраивают пикеты в центре Стокгольма, в то время как анонимы посылают чиновнику письма с угрозами.

А 25 июня Всемирная организация здравоохранения включила Швецию в перечень стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Тегнелл после этого раскритиковал ВОЗ, обвинив её в том, что она не учитывает все нюансы при подсчёте заболевших в стране.