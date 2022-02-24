ДНР: украинские военные попросили открыть гуманитарные коридоры

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Украинские военные несут потери и просят открыть гуманитарные коридоры. Об этом в Telegram-канале Нармилиции Донецкой народной республики сообщил её представитель Эдуард Басурин. По его словам, военные ВСУ массово отказываются от выполнения приказов командования и покидают передовые позиции.

Народная милиция ДНР готова предоставить гуманитарный коридор военнослужащим 53-й ОМБр ВСУ, попавшим в окружение, при условии добровольной сдачи оружия, — говорится в сообщении.

Ранее жители города Константиновка рассказали NEWS.ru, что украинские военные покидают свои позиции и отступают в сторону Краматорска и Славянска.

В Нармилиции ДНР сообщали, что бои с украинскими войсками ведутся по всей линии соприкосновения. Удары по позициям ВСУ наносятся всеми доступными средствами поражения.

Ополченцы ЛНР начали операцию по освобождению временно оккупированной киевской властью территории республики. Они сумели установить контроль над городом Счастье и посёлком Станица Луганская. Ополченцы заверили, что огонь ведётся только по военным объектам ВСУ, скоплениям военной техники и личного состава. Мирному населению ничего не угрожает.