Что за ас — Трасс? Преемница Джонсона известна любовью к сыру и математике Премьером Британии третий раз в истории станет женщина. Про Лиз Трасс говорят, что она не железная, но гуттаперчевая

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

Сенсации не случилось: в борьбе за лидерство в Консервативной партии и, соответственно, за кресло премьера Британии победила 47-летняя глава Форин Офис Лиз Трасс. Она становится третьей в истории королевства женщиной-премьером после легендарной Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. При Мэй британцы наблюдали эпопею с бракоразводным процессом Лондона и Брюсселя. Преемнице Бориса Джонсона предстоит в первую очередь разруливать небывалый энергетический кризис, охвативший страну. Эксперты не исключают, что Трасс придется поступиться принципами свободного рынка и заморозить счета на электроэнергию, которые уже подскочили на 80%, а для некоторых предприятий — на все 500%. Никто не сомневается, что её первые 100, а то и 10 дней на посту будут не из простых. «Пожалуй, тяжелее пришлось только сэру Уинстону Черчиллю, который возглавил правительство в 1940 году. Но тогда Англия участвовала в войне и на Лондон сыпались немецкие бомбы», — напоминают СМИ.

Девочка, которая не любила проигрывать

За белую англичанку Лиз Трасс отдали голоса 57,4% членов Консервативной партии, за потомка пенджабских эмигрантов Риши Сунака — 42,6% (голосование проходило по почте), передает газета The Guardian. Впрочем, в этой гонке именно экс-канцлер казначейства Сунак (как и Трасс, он выпускник Оксфорда с опытом работы в транснациональных корпорациях) олицетворял «чересчур лощеный корпоративный стиль» в противовес «более естественной и человеческой манере» Трасс, которая при этом «не всегда умеет быть хорошим оратором и временами держится деревянно», отмечает политический обозреватель CBN News.

Все аналитики признают способность Трасс «проявлять гибкость», порой меняя взгляды на полярные. С детства Лиз находилась под влиянием левых идей. Она выросла в семье профессора фундаментальной математики в Университете Лидса Джона Кеннета и медсестры, педагога Присциллы Мэри Трасс, которая была яростной активисткой Кампании за ядерное разоружение и частенько брала дочку на демонстрации. О ранних амбициях Лиз свидетельствует ее родной брат: домашние обожали играть в настольные игры, но девочка в них не участвовала, «потому что ненавидела проигрывать».

В юности она возглавляла студенческий союз Либерально-демократической партии. Очевидцы вспоминают, как Лиз призывала к легализации марихуаны и отмене монархии.

Мы верим в возможности для всех. Мы не верим в то, что люди рождены, чтобы господствовать над другими, — говорила она с трибун в 1994 году.

Однако в 1996-м она окончила Оксфордский университет уже с партбилетом консерваторов в кармане, после чего устроилась в компанию Shell в качестве дипломированного специалиста по бухучету. Примерно в то же время Трасс начала делать первые шаги в политике. Несколько раз она неудачно пыталась избраться в палату общин в разных округах. В какой-то момент казалось, что «потолок» Лиз — работа в муниципальном совете Гринвича. Однако она не сдавалась и в 2010 году с третьей попытки избралась в британский парламент от Юго-Западного Норфолка.

Тогда недруги чуть не сорвали ее кампанию, вытащив на свет давний «незадекларированный» роман Трасс с её политическим наставником, женатым депутатом-тори Марком Филдом (сама Лиз тоже была замужем). Однако ей удалось сохранить и свой брак, в котором подрастали две дочки, и карьеру.

И карьера пошла в гору. Уже в 2012 году премьер-министр Дэвид Кэмерон назначил Лиз Трасс на высокий пост в Министерстве образования, а два года спустя она возглавила Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. Из правительства Кэмерона Трасс перешла в команду Терезы Мэй, где успела поработать министром юстиции и главным секретарем казначейства (впервые этот пост достался женщине). Наконец, при Борисе Джонсоне Трасс побывала министром внешней торговли, министром по делам женщин и равных возможностей и, наконец, главой Форин Офис — этот пост стал для нее трамплином для прыжка в премьерское кресло.

Фото: Graham M. Lawrence/Global Look Press Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и новый государственный секретарь по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Лиз Трасс

«Ястреб на танке»

Во внешней политике Лиз Трасс проявила себя как сторонник предельно жесткой линии в отношениях с Москвой, куда в последний раз приезжала на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым 10 февраля 2022 года — за две недели до начала спецоперации РФ на Украины. Впоследствии Трасс публично поддержала британцев, которые захотят вступить в Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Абсолютно [поддерживаю], если это то, чего они хотят, — заявила глава Форин Офис.

Эти слова вызвали критику со стороны некоторых однопартийцев-тори. Также пресс-секретарь Бориса Джонсона выступил с опровержением, будто Лондон официально одобряет добровольцев, которые отправляются в зону боевых действий. Британские аналитики называют позицию Трасс в отношении РФ, как и КНР, «ястребиной». При этом она заявляла, что в случае своей победы не собирается посещать Тайвань в пику Пекину.

Трасс явно не лишена прагматизма. Так, в 2022 году глава британского МИД назвала Саудовскую Аравию «союзником» Великобритании, хотя и «без одобрения происходящего там».

То и дело Трасс припоминают не только переход из левого лагеря в правый, но и разворот на 180 градусов в истории с брекзитом. Перед референдумом в 2016 году она вела активную кампанию за сохранение Британии в ЕС.

Я не хочу, чтобы мои дочери росли в мире, где им нужны будут визы или разрешение на работу в Европе, а торговые барьеры помешают развивать бизнес. Каждый родитель хочет, чтобы его дети росли в здоровой окружающей среде с чистой водой, свежим воздухом и великолепными природными заповедниками. Членство в Евросоюзе помогает нам защитить эти драгоценные ресурсы и земли, — утверждала Трасс.

Однако уже год спустя она перешла на сторону победителей, уверяя, что брекзит откроет для королевства «новые возможности».

Сыр и таблица умножения

Зато в других вопросах Лиз Трасс демонстрирует завидное постоянство. Как отмечает The Guardian, чуть ли не в каждом интервью политик готова говорить... о сыре, который обожает. Ее знаменитая обличительная речь о том, что Британия производит недостаточно сыра («Это позор!»), разошлась как интернет-мем. Однажды на партийной конференции политик пошутила, что от нее потребовали в течение года не поднимать «сырный вопрос».

Еще Трасс, как истинная дочь своего отца, была и остается поборником математики. Она сокрушается, что британцы разучились считать в уме или хотя бы в столбик, полагаясь исключительно на калькулятор. Именно Трасс добилась того, чтобы математика стала обязательным предметом во всех школах. В 2014 году она специально отправилась в Шанхай, чтобы ознакомиться с местными образовательными стандартами, благодаря которым успеваемость китайских детей по математике считается одной из самых лучших в мире. В приватных беседах коллеги Трасс жалуются, что во время рабочего дня она периодически гоняет их по таблице умножения «в произвольном порядке».

В декабре 2020 года Лиз Трасс заявила, что Британия «слишком зациклилась на модных темах расы, сексуальности и гендера в ущерб проблемам бедности и регионального неравенства». А еще она рискнула показаться немодной в глазах соотечественников, подтвердив, что «матка есть только у женщин» (Джоан Роулинг за такое вольнодумство, как известно, подвергли обструкции). СМИ писали, что Трасс голосовала за однополые браки, «но также выступала против расширения прав трансгендеров». Она не раз говорила, что с уважением относится к религии, однако не считает себя прихожанкой ни одной из церквей.

С 2017 года Лиз Трасс с энтузиазмом продвигает свой образ в соцсетях, что не слишком типично для британских политиков. Как отмечает The Times, «этот неортодоксальный подход позволил ей приобрести фанатов». В Министерстве иностранных дел уверяют, что госпожа Трасс сама ведет свои странички в Twitter и Instagram (запрещены в РФ). В основном в хронике преобладают политические мероприятия, но есть место и человеческим историям — снимкам случайно залетевшей в дом бабочки или торта со свечками по случаю 14-летния дочери, фоткам в летнем платье или в колпаке Санты, у плиты за раскатыванием теста или на пляже с ярким педикюром. Известно, что среди увлечений Лиз Трасс — караоке. По рассказам очевидцев, она пела хит The Time of my life из фильма «Грязные танцы» на партийном мероприятии в Манчестере. Кстати, это хобби Трасс успешно монетизировала. Как утверждает The Guardian, в прошлом году некий поклонник выложил 22 тысячи фунтов за право спеть вместе с госпожой Трасс.

Забавно, что не все британцы знают нового премьера в лицо. Незадолго до выборов репортеры локального издания The Eastern Daily Press провели эксперимент: прошлись по рынку в Норфолке с фотографией Трасс, спрашивая местных жителей, знакома ли им эта леди.

Похоже, что это Мэгги Тэтчер. А может, и Тереза Мэй, — авторитетно заявила 82-летняя англичанка.

В целом же только девять из 30 опрошенных сумели опознать политика.

Наблюдатели отмечают, что временами Лиз Трасс ненавязчиво «косплеит» Маргарет Тэтчер — например, когда фотографируется на танке, выходит в народ в синей блузке или меховой шапке. А еще она любит рассказывать, как семилетней девочкой играла в школьном спектакле «железную леди». При этом Трасс всегда отрицала попытки подражать первой женщине — премьеру Британии. Теперь она сможет сыграть эту роль по-настоящему. По протоколу во вторник, 6 сентября, избранный премьер отправится в шотландский замок Балморал, где нанесет визит королеве Елизавете II. После чего для Трасс начнется горячая пора. В своей победной речи она пообещала сделать всё, чтобы привести Консервативную партию к победе на выборах 2024 года.