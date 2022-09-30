Член ВГА Рогов назвал приоритетный регион для контрнаступления ВСУ Член ВГА Рогов назвал Запорожье приоритетным регионом для контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские войска стягивают силы к Запорожской области, считая ее приоритетным направлением для контрнаступления, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. По его словам, туда переброшены в том числе свыше 450 бойцов сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях.

Киевский режим осознает, что вся территория Запорожской области — это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на этом участке линии фронта больше всего сил. <...> Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва, — сказал Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли колонну автомобилей с гражданским населением на выезде в подконтрольную РФ часть Запорожской области. По его словам, есть жертвы и пострадавшие. Между тем в городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ, с утра гремят взрывы и слышна работа ПВО. Рогов пояснил, что наносятся высокоточные удары по объектам украинской армии. Он утверждает, что удары не угрожают мирному населению, поскольку поражают военные и другие объекты с точностью до нескольких метров.