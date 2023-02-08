Церковь Англии решила лишить Бога пола Церковь Англии выберет гендерно-нейтральный термин для обозначения Бога

Фото: Rob Pinney/Keystone Press Agency

Лондон, Великобритания. Преподобная Энн Беннетт проводит для прихожан службу Материнского воскресенья в прямом эфире в церкви Вознесения в Блэкхите, на юге Лондона

Церковь Англии планирует выбрать гендерно-нейтральный термин для обозначения Бога. Такое решение было принято после обращения нескольких священников. Вопрос о лишении Бога пола будет рассматриваться весной, в том числе Церковь примет решение о возможности отказаться от местоимения «он» в молитвах, пишет EADaily со ссылкой на британские СМИ.

Епископ Личфилда и заместитель председателя литургической комиссии преподобный Майкл Ипгрейв уточнил, что Церковь давно занимается исследованием по этому вопросу. Многие священники также предпочитают использовать в молитвах местоимение «они» и начинают молитву со слов «Отче наш и Матерь наша».

В этом нет ничего нового. Христиане с древних времен признавали, что Бог не является ни мужчиной, ни женщиной, однако разнообразие способов обращения к Богу и его обозначения, встречающиеся в Священном Писании, не всегда находили отражение в нашем богослужении... Нет абсолютно никаких планов по отмене или существенному пересмотру ныне утвержденных литургий, и такие изменения не могут быть сделаны без широкого законодательства, — рассказал представитель англиканской церкви.

В уставе американской морской пехоты США ранее собрались отменить обращение к вышестоящим офицерам «сэр» и «мэм». Большинство офицеров высказались за то, чтобы низшие чины воспринимали их как бесполых функционеров.