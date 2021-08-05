Бывший президент Украины объяснил отказ страны от ядерного оружия

Власти Украины не могли сохранить ядерные арсеналы и отказаться от подписания Будапештского меморандума, поскольку у боеголовок истёк срок использования. Об этом заявил первый президент страны Леонид Кравчук журналистам издания «Левый берег».

Политик объяснил , что ядерные боеголовки с декабря 1994 года — тогда был подписан Будапештский меморандум — могли эксплуатироваться не более трёх лет. Кравчук подчеркнул, что в этом случае власти оказались бы «заложниками ядерного оружия».

То есть 1400 боеголовок могли бы стать невероятно трудным и опасным грузом для Украины, и мы бы стали заложниками ядерного оружия, — пояснил политик.

Экс-президент Украины добавил, что Москва хотела обеспечить свою стратегическую безопасность, а отказ Киева поставил бы под угрозу весь регион. Кравчук пояснил, что расшифровка чипа ядерной боеголовки могла бы дать потенциальным противникам «знания обо всей системе обороны сначала Советского Союза, а затем России». Также политик высказал мнение, что отказ от такого оружия был продиктован «ядерным страхом» Белого дома, поскольку изначально ракеты были нацелены на территорию США.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко оценил шансы Украины стать ядерной державой. По его словам, высказывания о возможном возвращении ядерного статуса страны являются колебанием воздуха. Аналитик подчеркнул, что у Киева нет ни финансовых, ни промышленных возможностей для этого.