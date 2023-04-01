Британский МИД высмеял Концепцию внешней политики России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британский МИД высмеял обновленную Концепцию внешней политики России в своем Twitter. 31 марта ведомство выложило скриншот сообщения МИД РФ о характеристиках Концепции и намекнуло на первоапрельскую шутку. Российское министерство, до этого описывая утвержденный курс, обозначило внешнюю политику РФ как мирную, открытую, предсказуемую, а также последовательную и прагматичную.

День дурака завтра, — написали в ответ британские дипломаты.

Президент России Владимир Путин, утвердивший документ, заявил, что он послужит добротной основой для дальнейшей работы в международных дeлах.

В упомянутой Концепции курс американских властей назван главным источником антироссийской политики, а также рисков для развития человечества и мира. Этот пункт является одним из основных положений. При этом отмечается, что РФ не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, но рассчитывает, что западные государства осознают бесперспективность конфликта с Москвой и примут многополярность.

Новая Концепция стала шестой по счету редакцией с 1993 года, документ готовили в течение 2022-го. NEWS.ru публикует главные тезисы Концепции и пояснения экспертов, объясняющих важность изменений.