Британия направит 8 тысяч военных на учения НАТО по противостоянию России

Фото pixabay.com

Великобритания направит восемь тысяч военных для участия в учениях на территории Восточной Европы. Они будут посвящены отработке противодействия гипотетической российскй агрессии. Об этом сообщило агентство PA. по его данным, учения намечены на лето, они должны стать одними из самых масштабных со времён окончания холодной войны.

Манёвры пройдут в странах от Финляндии до Северной Македонии. В них примут участие десятки тысяч военнослужащих НАТО и созданных в 2014 году Объединённых экспедиционных сил, которыми командует Великобритания. В эспедиционных силах участвуют Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

В Минобороны Соединённого Королевства сообщили, что планировались учения уже давно, однако стимулом для их проведения стала ситуация на Украине после начала спецоперации РФ.

Ранее Минобороны Польши анонсировало масштабные военные учения в стране. Они продлятся с 1 мая и до конца месяца. В связи с манёврами на севере и востоке страны будет наблюдаться интенсивное движение колонн с техникой.