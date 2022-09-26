Британцы раскритиковали Трасс за призыв игнорировать предупреждения Путина Читатели Daily Mail жестко раскритиковали Трасс за призыв игнорировать предупреждения Путина

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

йЧитатели британской газеты Daily Mail обрушились шквалом критики на премьер-министра королевства Лиз Трасс после призыва игнорировать предупреждения президента России Владимира Путина. Некоторые предположили, что политик «не в себе» и «плохо разбирается в характерах».

Трасс — идиотка, которая не была избрана британским народом. Она явно только что доказала, что <...> не заботится о вас. <...> Абсолютный позор!, — написал пользователь с ником Empatheticbloke.

Кажется, что Трасс существует в альтернативной вселенной, — отметил army2

Я никогда не голосовал за эту женщину, она несет чушь! — возмутился Casper.

Британские пользователи также рекомендовали Трасс подтянуть ее «дипломатические навыки». Они указали на то, что из-за слов премьер-министра могут «всех убить».

«Фальшивые угрозы» да, хорошо, ты болванка. Она та, из-за кого всех убьют. Я надеюсь, что люди это понимают, — написал ListeriaPenguin. Не могу не согласиться! Ее дипломатические навыки требуют большой работы! — ответил ему Joss.

Британец High Dudgeon написал, что серьезно относится к «ядерным угрозам Владимира Путина», поэтому заказал несколько пачек таблеток йодида калия, помогающих после ядерных осадков. bravo4 напомнил британцу, что «российский лидер нигде в своей речи не упоминал ядерное оружие».

Некоторые предполагают, что Великобритании следовало идти иным путем вместо того, чтобы быть, как написал читатель с ником Doveton Sturdee «лакеем США». Пользователь Arlo Jones риторически спросил:

Может быть, нам следовало пойти с Россией и Китаем?

Ранее Трасс призвала западные страны игнорировать угрозы президента РФ Владимира Путина. Она также посоветовала продолжать вводить антироссийские санкции и помогать Украине.