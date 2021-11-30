Британцы признали превосходство России в случае военного конфликта

Британцы высказались по поводу опубликованных газетой The Times слов посла России в Лондоне Андрея Келина о риске эскалации конфликта, связанного с приближением войск королевства к российской границе. Читатели прокомментировали статью, ответив, что вступаться за Украину британцам нет смысла, а при столкновении им грозит разгром.

Политики ничему не учатся. Британия не должна вмешиваться в дела других стран. Или мы согласны принимать у себя тысячи беженцев, появившихся из-за наших действий? — задумался Odin.

Romana Hope-mason напомнил о наличии у России огромных ресурсов, в отличие от зависимой от внешних сил Великобритании.

Пожалуй, российские военные асфальтовым катком прокатятся по британской армии в случае её участия в столкновениях на Украине, — ужаснулся GregE.

Некоторые пользователи напомнили, что британская армия меньше российской.

У нас хорошие вооружённые силы, но нам не хватит людской массы, чтобы воевать с русскими. У них примерно в 20 раз больше Т-80, чем у нас «Челленджеров». Я бы предложил нашим лидером на сей раз отойти в сторонку, — выразил мнение Triple C.

По мнению другого пользователя, вся британская армия «разместится на стадионе Уэмбли, и ещё место останется». Он также отметил, что оружие у местных военных не самое лучшее.

Мы считаем себя хорошими парнями, которым все должны доверять, а противоположной стороне нельзя доверять ни капли. Мне часто кажется, что мы не задумываемся о чувствах русских, которые то же самое думают о нас. У них нет оснований доверять Западу, — отметил 46watt.

Ранее начальник штаба обороны страны Николас Картер заявил, что Россия несёт для Великобритании гораздо большую угрозу, нежели экстремистские группировки. В связи с этим РФ уделяется «приоритетное внимание», которое не позволит выпустить ситуацию из-под контроля.