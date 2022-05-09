Боррель предложил передать Украине замороженные в ЕС активы России

Жозеп Боррель / Фото MFA Russia/Global Look Press

Странам Евросоюза следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы помочь восстановить Украину после военной операции. С таким предложением в интервью Financial Times выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, это не станет беспрецедентным шагом, потому что США ранее выделили $3,5 млрд замороженных активов ЦБ Афганистана на гуманитарную помощь и компенсацию выплат семьям жертв терактов 11 сентября. Дипломат указал, что было бы логично рассмотреть аналогичную меру и с замороженными резервами России.

Кто-то должен мне объяснить, почему это (изъятие резервов. — NEWS.ru) хорошо для афганских денег и плохо для российских денег, — сказал Боррель.

Дипломат полагает, что вопрос о том, как платить за восстановление Украины, является одним из ключевых политических вопросов для Евросоюза.

Ранее советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что власти рассчитывают получить часть замороженных и конфискованных активов России на восстановление экономики и инфраструктуры. По его словам, речь может идти о сумме $400–500 млрд.

В эту сумму входят замороженные в западных странах активы Центробанка России на сумму $300 млрд. По словам экономического советника, ещё $100 млрд Украина может получить из замороженных активов ближайшего окружения российского президента России Владимира Путина.

В ответ на российскую военную операцию на Украине Запад объявил о новом витке санкций в отношении РФ. Под ограничения подпали несколько крупнейших российских банков, ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Была заморожена половина всех золотовалютных резервов страны — около $300 млрд. Многие иностранные бренды сообщили о приостановке деятельности в России. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза и США закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.