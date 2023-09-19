Боррель не увидел возможности восстановления зерновой сделки

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Возможности для возвращения к зерновой сделке в настоящее время нет, такое мнение выразил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит РИА Новости, проблема заключается не в необходимости снятия каких-либо санкций, а в том, что в России «этого не хотят».

Россия ставила условия. Откровенно говоря, я не думаю, что это вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций. Потому что наши санкции не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений. <...> Так что не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов. Возможности достижения договоренности [с Россией] нет, потому что я искренне убежден, что они этого не хотят, — сказал Боррель в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. По мнению президента РФ Владимира Путина, условия соглашения в отношении России не выполнялись, а главная цель — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американское правительство пока не видит возможностей для «немедленного» восстановления зерновой сделки. По его словам, Белый дом винит в этом Россию. Также он отметил, что США продолжат давление на российские власти и будут призывать остальной мир делать то же самое.