Борис Джонсон признался, что не ждёт от Путина ядерного удара

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский президент Владимир Путин не применит тактическое ядерное оружие на Украине, сообщает Telegram-канал BBC. При этом глава британского правительства не вдавался в подробности, он просто ответил «нет, не думаю» на вопрос телеканала Talk TV, не применит ли Путин тактическое ядерное оружие на Украине.

Также политик высказался об обмене пленных британцев. Джонсон заявил, что решение по этому вопросу должна принять Украина. Ответил он и на вопрос конфронтации России и НАТО. По его мнению, события на Украине нельзя расценивать как конфронтацию между РФ и Альянсом.

Великобритания не хочет, чтобы конфликт на Украине вышел за пределы украинских границ, — также сказал британский премьер.

Заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о возможном успехе российской спецоперации на Украине могут «разозлить Киев». Кроме того, они идут в разрез с «единым фронтом» «Большой семёрки», написал накануне The Financial Times. Издание отмечает, что в этот раз Джонсон противоречил сам себе. Ещё несколько недель назад он выражал уверенность в «победе» Украины.

В мире существует реальная опасность начала третьей мировой войны, заявил ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Дипломат отметил, что эту опасность нельзя недооценивать. Он добавил, что в отличие от ситуации с карибским кризисом, у Москвы и Вашингтона нет каналов для связи, которым бы доверяли обе страны.