Борис Джонсон показал, как кабмин провёл совещание по видеосвязи

Пользователи раскритиковали политика из-за того, что на фотографии в левом верхнем углу виден номер конференции. Они сочли, что публикация таких данных является угрозой безопасности.

This morning I chaired the first ever digital Cabinet.



Our message to the public is: stay at home, protect the NHS, save lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/pgeRc3FHIp