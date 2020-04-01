Борис Джонсон показал, как кабмин провёл совещание по видеосвязи

https://static.news.ru/photo/43a5b364-741c-11ea-8da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Thomas/Global Look Press

Британский премьер Борис Джонсон разместил в Twitter скриншот с лицами членов кабмина страны, которые провели совещание с помощью платформы видео-конференц-связи Zoom.

Пользователи раскритиковали политика из-за того, что на фотографии в левом верхнем углу виден номер конференции. Они сочли, что публикация таких данных является угрозой безопасности.

В нынешних беспрецедентных обстоятельствах жизненно необходимы эффективные каналы связи. Рекомендации Национального центра кибербезопасности показывают, что нет никаких причин, по которым Zoom нельзя использовать для подобных встреч, — заявили в администрации премьер-министра Великобритании.

This morning I chaired the first ever digital Cabinet.



Our message to the public is: stay at home, protect the NHS, save lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/pgeRc3FHIp — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 31, 2020

В Zoom телеканалу CNN сообщили , что компания очень серьёзно относится к конфиденциальности, безопасности и доверию со стороны пользователей.

Борис Джонсон оказался в самоизоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит после заражения коронавирусной инфекцией, писал NEWS.ru.