Борис Джонсон показал, как кабмин провёл совещание по видеосвязи

https://static.news.ru/photo/43a5b364-741c-11ea-8da9-fa163e074e61_660.jpgФото: Mark Thomas/Global Look Press
Британский премьер Борис Джонсон разместил в Twitter скриншот с лицами членов кабмина страны, которые провели совещание с помощью платформы видео-конференц-связи Zoom.
Пользователи раскритиковали политика из-за того, что на фотографии в левом верхнем углу виден номер конференции. Они сочли, что публикация таких данных является угрозой безопасности.
В нынешних беспрецедентных обстоятельствах жизненно необходимы эффективные каналы связи. Рекомендации Национального центра кибербезопасности показывают, что нет никаких причин, по которым Zoom нельзя использовать для подобных встреч, — заявили в администрации премьер-министра Великобритании.
This morning I chaired the first ever digital Cabinet.