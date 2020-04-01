Европа

Борис Джонсон показал, как кабмин провёл совещание по видеосвязи

16:21, 01 апреля 2020 17
Фото: Mark Thomas/Global Look Press

Британский премьер Борис Джонсон разместил в Twitter скриншот с лицами членов кабмина страны, которые провели совещание с помощью платформы видео-конференц-связи Zoom.

Пользователи раскритиковали политика из-за того, что на фотографии в левом верхнем углу виден номер конференции. Они сочли, что публикация таких данных является угрозой безопасности.

В нынешних беспрецедентных обстоятельствах жизненно необходимы эффективные каналы связи. Рекомендации Национального центра кибербезопасности показывают, что нет никаких причин, по которым Zoom нельзя использовать для подобных встреч, — заявили в администрации премьер-министра Великобритании.

В Zoom телеканалу CNN сообщили, что компания очень серьёзно относится к конфиденциальности, безопасности и доверию со стороны пользователей.

Борис Джонсон оказался в самоизоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит после заражения коронавирусной инфекцией, писал NEWS.ru.

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