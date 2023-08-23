Большинство украинцев высказались против территориальных уступок России

Фото: JOYCE MOSQUITA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Только 5% жителей Украины готовы на территориальные уступки России ради окончания военной операции, следует из результатов опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова. В то же время 21% респондентов заявил, что конфликт следует заморозить, но не идти на уступки РФ.

Около 30% жителей Украины выразили уверенность в том, что партнеры стране не будут ослаблять поддержку, даже если в течение ближайших трех или четырех месяцев в ходе контрнаступления ВСУ не достигнут существенные успехов. С ними не согласны 46% участников опроса.

Что касается перспективы членства в НАТО, то отказаться от него согласны лишь 18% украинцев. При этом 13% респондентов согласны с сокращением количество военнослужащих ВСУ в мирное время.

В опросе приняли участи 2019 человек старше 18 лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен обменять Белгород на членство Украины в Североатлантическом альянсе. Таким образом глава государства ответил на вопрос о готовности Киева к территориальным уступкам в обмен на вступление в НАТО. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что у президента Украины могла случиться передозировка.