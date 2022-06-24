Болгария лишилась русофоба-премьера, оставшись с русофилом-президентом Страну ждёт новое правительство, но никто не может предсказать его политическую ориентацию

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Кирил Петков

Вотум недоверия правительству Болгарии парламент вынес с небольшим перевесом в голосах — за него проголосовали 123 депутата, против — 115. Премьер-министр правительства Кирил Петков объяснил отставку солидарными усилиями своих оппонентов. Он считает, что этого решения добились экс-премьер страны Бойко Борисов, ныне возглавляющий партию ГЕРБ, глава политической силы «Есть такой народ» Слави Трифонов, бизнесмен Деяна Пеевски и российский посол Элеонора Митрофанова. Если Петков навал фамилию посла России, значит, за вотумом недоверия стоит Москва, предположили западные эксперты. Однако зампред партии ГЕРБ Даниил Митов, выступая в телепрограмме «Здравствуй, Болгария!», назвал главной причиной отставки правительства экономический провал, а не «происки Москвы».

Стоимость русофобии

Депутаты болгарского парламента, комментируя отставку правительства, говорили о том, что оно «свергло само себя», загоняя страну в экономический кризис. В мае инфляция в стране достигла 13,4% из-за резкого роста цен на энергоносители, положившего рост цен и на продовольствие. Всё это произошло в том числе и в результате поддержки Болгарией антироссийских санкций Евросоюза.

София отказалась оплачивать российский газ в рублях, после чего поставки прекратились в конце апреля нынешнего года. В мае премьер-министр Петков заключил договор с США о поставках американского СПГ, пообещав, что он окажется в итоге дешевле российского. Однако депутаты так и не смогли добиться от него конкретных цифр, сделав вывод, что премьер-министр что-то недоговаривает. Чуть позже стало известно, что США поставят Болгарии до июля 62 млн кубометров газа, а также был увеличен импорт газа из Азербайджана. Как напоминают эксперты, «Булгаргаз» получает небольшие объёмы российского газа реверсом из Греции и Германии. Но всего этого недостаточно, чтобы заполнить хранилища до начала зимнего сезона — почти 400 млн кубометров.

Фото: Olivier Matthys/AP/ТАСС Кирил Петков

Болгария платит высокую цену за позицию своего правительства — такого высокого уровня русофобии в стране ещё не было, отметил в беседе с NEWS.ru бывший депутат парламента, глава болгарского национального движения «Русофилы» Николай Малинов.

Глава правительства позволил себе уволить министра обороны Стефана Янева только за словосочетание «специальная военная операция» на Украине, потому что сам Петков упорно навязывает в отношении Украины слово «война». Неумная и недальновидная политика! В том числе и в «македонском вопросе». Его коалиционный партнёр [глава политической силы «Есть такой народ»] Слави Трифонов назвал по телевидению три причины выхода из коалиции: Македония, Македония и Македония! Петков намеревался выполнить указания из-за океана снять вето Болгарии на вступление Македонии в ЕС, несмотря на решение консультативного совета с участием всех болгарских партий не делать этого. В своём Гарварде он так и не выучил историю своей страны, не понимает её, — сказал болгарский политик.

«Македонский вопрос» Николай Малинов назвал второй причиной отставки правительства Петкова. Его попытку снять вето на вступление в ЕС многие партии и общественные активисты расценили отрицательно, несмотря на посреднические усилия президента Франции Макрона.

С момента распада Югославии, несмотря на то что София первой признала независимость Республики Македонии, у большой части населения Болгарии сохраняется мнение, что бывшая РМ — это одна из колыбелей болгарского этноса, и живут там болгары, с чем, естественно, македонцы не согласны, рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник отдела истории славянских народов Института славяноведения РАН Никита Гусев.

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Достичь согласия по этому вопросу между Софией и Скопье не получается. Это спор об истории. В современной Македонии уже есть национальное самосознание, потому что после 1946 года уже выросли поколения людей, считающих македонскую нацию самостоятельной. Но часть населения Болгарии отказывается это признавать. Да, гарвардские выпускники не учитывают, что на Балканах национальные споры ещё остры, о них нельзя мыслить так же, как об Эльзасе-Лотарингии, — уточнил собеседник интернет-издания.

Но есть у экспертов мнение, что болгарские политики, предлагающие «продолжить дискуссии» на эту тему с Евросоюзом, попросту торгуются, имея в виду более прагматичные вопросы.

Судьба исполнительной власти Болгарии сегодня находится в руках у президента Румена Радева. Он должен вручить новый мандат на формирование правительства коалиции «Продолжаем перемены» как победительнице на парламентских выборах, её возглавляет Кирил Петков. Если им не удастся этого сделать, то мандат перейдёт коалиции, состоящей из партии ГЕРБ и Союза демократических сил. Расстановка сил в парламенте сложная, оппозиция, объединившись против Петкова, на взгляд экспертов, преследует различные интересы. Не исключено, что сформировать правительство не получится ни у кого. Тогда президент должен распустить парламент, назначить техническое правительство и дату новых парламентских выборов.

Президента Радева в Болгарии называют пророссийским. В условиях парламентско-правительственного кризиса его влияние в стране возрастет. На этом основании американский журнал Foreign Policy высказывает тревогу, что «очень скоро эта причерноморская страна, стратегически зажатая между Турцией, Румынией и Украиной, может превратиться из жизненно важного сторонника Киева в открытого союзника Москвы». По мнению экспертов журнала, в качестве исполняющего обязанности премьер-министра получает шансы вернуться в правительство Стефан Янев, который повторяет, что на Украине проходит «специальная военная операция». Если это произойдёт, то для Запада это будет чем-то вроде катастрофы, поскольку очевидны попытки президента Путина «сломить трансатлантическую солидарность», делают выводы эксперты американского журнала.

«16-я союзная республика» не забыла общее прошлое

Обвинения в адрес российского посла в Болгарии Элеоноры Митрофановой в российском МИД прокомментировали с юмором. «В этом списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки. Думаю, человек устал, начал заговариваться», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сама Митрофанова назвала удобным заявление премьер-министра Петкова, отметив, что к отставке его правительства привело, помимо «македонского вопроса», недоумение общества от того, что «Болгария встала в первых рядах поддержки санкций». Кроме того, добавила посол в эфире телеканала «Россия 24», на сегодняшний день инфляция в Болгарии выросла до 18,5%, промышленная инфляция — до 40%.

Фото: Христо Владев/РИА Новости Участники акции протеста против повышения цен на энергоресурсы и топливо на одной из улиц в Софии

Если политик говорит, что в его свержении виновата Россия, то он как бы становится «чистым и красивым» в глазах европейских, заокеанских партнёров и части населения своей страны, — сказал Никита Гусев. — На самом деле это приём, который можно назвать «как можно сильнее замазать чёрной краской противника». Из лагеря сторонников Петкова уже раздаются оценки: в Болгарии, мол, победила партия «Газпром». Но ведь Бойко Борисов, которого тоже обвинил премьер-министр заодно с Элеонорой Митрофановой, всегда слыл русофобом. Это всё попытка обелить себя со стороны Петкова.

По мнению Гусева, болгарские политики вынуждены балансировать между русофильскими и русофобскими настроениями в обществе, которые сосуществовали в этой стране всегда. Одни граждане вспоминают, что «Россия нас освободила от Османской империи», другие повторяют, что «Советский Союз нас подчинил себе». В данное время козырей больше у русофобов. Но если судить по обществу, то нет такого неприятия России, как в Польше или в некоторых странах Западной Европы. Болгария не призывает к жёстким санкциям против России, не поставляет оружие на Украину.

Эксперт не исключает, что со временем отношения между Россией и Болгарией всё-таки улучшатся, хотя, возможно, больше уже не вернутся к тем, что были во времена СССР, когда в шутку Болгарию называли «16-й советской союзной республикой». Для оптимизма есть другие факторы: общие исторические традиции, культурная и языковая близость. Они со временем могут оказаться сильнее конъюнктурных политиков, затягивающих славянскую страну в западный мир.