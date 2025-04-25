Близкие к либералам словацкие активисты вышли на акции протеста Антиправительственные акции состоялись в шести крупных городах Словакии

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Антиправительственная акция протеста прошла в шести крупных городах Словакии, сообщил телеканал Markiza. В нем поучаствовали несколько тысяч активистов.

Самое крупное мероприятие было зафиксировано в Братиславе. Протестующие требовали отказаться от планов ужесточить законы против неправительственных организаций.

Некоторые выступающие критиковали новое правительство за налаживание контактов с Россией. Они призывали поддерживать Украину, а нынешний кабинет министров отправить в отставку. Негативные высказывания раздавались и в сторону премьер-министра Роберта Фицо.

Организовывали протесты руководители гражданских проектов, которые близки к оппозиционным либеральным партиям. Митинг солидарности с гражданами Словакии состоялся в чешском Брно.

Ранее эксперты российской ФСБ обнаружили признаки срежиссированной провокации на протесте в Белграде. Так, они выяснили, что акустические установки «звуковые пушки», которыми располагает Министерство внутренних дел Сербии, не были задействованы на протесте. Сотрудниками службы был проведен анализ аудио и видео, которые были сделаны на различные записывающие устройства, мобильные телефоны и камеры уличного наблюдения во время митинга.