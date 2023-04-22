Германия объявила о массовой высылке российских дипломатов

Фото: Philipp Znidar/dpa/Global Look Press

Власти Германии приняли решение о массовой высылке российских дипломатов из страны, сообщает МИД РФ. В ведомстве отметили, что немецкие власти стали проводить курс на разрушение всего массива российско-германских отношений. Россия зеркально ответит на высылку дипломатов, об этом уже был уведомлен посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр.

Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение, — подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве считают, что Германия нарушила слово, что не будет афишировать новую высылку российских дипломатов.

Германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых для организации контролируемых утечек и информационных вопросов, — отметили в МИД.

21 апреля появилась информация, что Германия планирует сократить число своих дипломатических представителей в России, из-за чего в Москве намерены принять ответные меры. В дипведомстве России выразили уверенность, что за этим последует дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами.

Ранее политолог Сергей Марков призвал арестовать главу МИД Германии Анналену Бербок и призвал предать ее международному трибуналу за соучастие в военных преступлениях киевского режима. Эксперт добавил, что слова Бербок о вине России во вступлении Финляндии в НАТО из-за нарушения норм международного права являются ложью.