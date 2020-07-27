Берлин положительно оценил перемирие на Украине

https://static.news.ru/photo/e8c890a8-cff4-11ea-8d54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Правительство Германии приветствует согласованное на уровне трёхсторонней контактной группы перемирие на Украине. Берлин призывает к полной реализации Минских договорённостей, сообщила во время брифинга в столице ФРГ заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер. Соответствующие меры по прекращению огня вступили в действие с 00.01 (совпадает с мск) 27 июля 2020 года.

Правительство ФРГ приветствует согласование в трёхсторонней контактной группе, которая состоит из представителей Украины, России и ОБСЕ, дополнительных мер, которые действуют с сегодняшней ночи. К ним относится запрет на тяжёлое вооружение, дроны и операции по саботажу, механизм координации нарушений режима прекращения огня и особая охрана гражданских объектов, — цитирует её РИА Новости.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и так называемые сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Ранее президент Украины потребовал расшифровки каждой части минских договорённостей. Об этом он заявил во время встречи с швейцарским президентом Симонеттой Соммаруга. В ответ официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что ведомство готово помочь украинскому лидеру в этом «сложнейшем» вопросе и расшифровать договор.

Захарова отметила, что документ переведён на языки всех подписавших его и напомнила, что это не просто соглашение, а результат «многочасового марафона», прошёл через СБ ООН, признан на мировом уровне и является вопросом о жизнях людей, писал NEWS.ru.