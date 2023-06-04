Бельгия потребует от Украины объяснений за атаки на Белгородскую область Брюссель потребует от Киева объяснений за бельгийское оружие при атаках на Белгородскую область

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

МИД и Минобороны Бельгии намерены потребовать у Киева объяснений из-за использования украинскими военными бельгийского оружия в ходе атак на Белгородскую область, сообщает газета Soir со ссылкой на источник. В Брюсселе подчеркивают, что переданное Украине оружие предназначалось исключительно «для защиты территорий и населения».

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений, — говорится в сообщении.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что украинские диверсанты, атаковавшие Белгородскую область 1 июня, использовали технику из США и стран Евросоюза. Три автомобиля MRAP диверсионно-разведывательной группы были привезены из США, еще один — из Польши. Помимо этого, у нападавших был как минимум один противотанковый комплекс АТ-4 и стрелковое оружие.

1 июня Минобороны России сообщило, что группа диверсантов пыталась прорваться на территорию Белгородской области в районе Новой Таволжанки с правого берега Северского Донца. В результате боя с российскими военнослужащими солдаты ВСУ были рассеяны.

В ведомстве также заявили, что в общей сложности в атаке на Белгородскую область участвовали до 70 украинских боевиков. Из них 50 были ликвидированы. Кроме того, ВСУ потеряли шесть единиц техники, включая РСЗО «Град».