Австрия сняла все ковидные ограничения для въезда в страну

Международный аэропорт Вена Швехат / Фото shutterstock.com

В понедельник, 16 мая, власти Австрии сняли все ограничения для въезда иностранных туристов, связанные с COVID-19, пишет «Интерфакс» со ссылкой на официальные источники. Гостям страны больше не нужно отбывать карантин, а также предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесённой болезни и результат отрицательного ПЦР-теста. Исключение составляют лишь граждане, прибывшие из государств с высоким эпидемиологическим риском. Однако в австрийском Минздраве отметили, что ни одна страна на сегодняшний день не подпадает по данную категорию.

Так называемое правило 3-G (наличие вакцинации, справки о перенесённой болезни или негативного теста) снимается с 16 мая для въезжающих в Австрию из всех стран, — говорится в сообщении.

При этом ношение маски остаётся обязательным в общественном транспорте, больницах и супермаркетах. Для посещения домов престарелых и подобных учреждений по-прежнему нужно предъявлять сертификат о прививке, справку о перенесённом коронавирусе либо отрицательный ПЦР-тест.

Тем временем в КНДР возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он приказал правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что страна справится с вирусом.