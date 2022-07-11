Арестович назвал украинцев «воинами света» Арестович назвал украинцев «воинами света» и заявил, что Киев «возвращает мораль в мировую политику»

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал украинцев «воинами света», заявив, что Киев возвращает мораль в мировую политику, «вступив в схватку с неравным противником». Свое заявление он аргументировал еще и тем, что глава страны не стал покидать свою территорию после начала спецоперации РФ. По его мнению, Запад после этого «по-другому посмотрел на Киев».

Мы остаемся воинами света. И показываем ростки морали в сверхтяжелое время всему миру. Возвращая мораль в мировую политику, — написал Арестович в своем Telegram-канале.

При этом он добавил, что отдельные политики отказываются фотографироваться с Лавровым, встречаться с ним. Однако, по его словам, «моралисты все равно в меньшинстве».

Накануне Арестович заявил, что Запад в настоящее время не имеет необходимого количества оружия, в котором остро нуждается Украина. При этом он заверил, что оружие в настоящее время производится, часто — ударными темпами.

Также советник главы офиса Зеленского утверждает, что сдача Лисичанска и Северодонецка была удачной операцией украинских военных. По его словам, «все задачи ВСУ выполнены». Более того, он убежден, что Киев вернет под свой контроль оба города.