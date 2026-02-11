Апокалиптический пожар на украинском энергообъекте попал на видео

В Сети появились кадры огромного столба дыма и огня над Запорожьем после прогремевших взрывов, передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». По данным канала, масштабное возгорание можно было увидеть за километры из разных уголков региона.

В материале сказано, что удар нанесли по объекту инфраструктуры. Без электроснабжения остались более 11 тыс. абонентов в двух районах города.

До этого пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российские войска в течение суток поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Утром 11 января пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 108 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 49 и 29 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей, по семь — над Саратовской областью и акваторией Черного моря.