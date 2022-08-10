Адвокат наемника из Марокко внесла ясность в сроки проведения трибунала Адвокат наемника из Марокко: рассмотрения апелляций не стоит ждать раньше начала сентября

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Саадун Брагим

Адвокат марокканского наемника Брагима Саадуна Елена Веснина в беседе с NEWS.ru заявила, что из-за появления новых фактов рассмотрения дела не стоит ждать раньше начала сентября. Она уточнила, что о переносе трибунала в Мариуполь ничего не знает, но не исключила такой вариант.

В деле появились дополнительные факты, поэтому рассмотрения не стоит ждать раньше начала сентября. По поводу перенесения трибунала в город Мариуполь, мне ничего неизвестно, возможно, и перенесут, — сказала Веснина.

По ее словам, процесс затягивается из-за того, что в настоящий момент в суд подано несколько апелляций со стороны защиты военнопленного. Одну подала Веснина, а другую — правозащитник, дополнительно нанятый сестрой марроканца.

В данный момент мы уже подали апелляцию по приговору и ждем назначения даты рассмотрения нашего заявления. Также процесс затягивает и тот факт, что сестра моего подзащитного наняла дополнительного адвоката, который в свою очередь подал свою жалобу по приговору, что также затягивает процесс, — сказала Веснина.

9 июня Апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила к смертной казни по обвинению в участии в боевых действиях в качестве наемника подданного Марокко вместе с двумя гражданами Великобритании, которые были взяты в плен в Донбассе.

После этого отец Саадуна написал письмо президенту России Владимиру Путину и попросил его посодействовать помилованию сына. Родитель признался, что марокканца убедили вступить в ряды украинской армии обманным путем.

Этой же версии придерживалась и сторона защиты — адвокат сообщала, что Саадун присоединился к ВСУ под влиянием пропаганды, из-за которой у него сформировалось неверное представление о Донбассе. После этого осужденный в ДНР наемник из Марокко обжаловал смертный приговор.