Осуждённый в ДНР наёмник из Марокко обжаловал смертный приговор

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Саадун Брагим

Защита гражданина Марокко Саадуна Брагима, приговорённого в ДНР к смертной казни за наемничество, обжаловала вынесенный ему вердикт, сообщает Донецкое агентство новостей. Дата рассмотрения жалобы пока неизвестна.

Поступила кассационная жалоба по Саадуну Брагиму, — рассказали агентству в пресс-службе Верховного суда республики.

Адвокат марокканца поделилась с журналистами стратегией по его защите. В частности, она намерена делать акцент на том, что Брагим никогда ранее не участвовал в вооружённых конфликтах, а в ряды ВСУ попал под влиянием пропаганды, из-за которой у него сформировалось неверное представление о Донбассе.

Что касается двух других наемников, приговоренных в ДНР к смертной казни, — британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, то защита первого подала кассационную жалобу 28 июня, а адвокат второго планирует сделать это в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что отец Брагима написал письмо на имя президента России Владимира Путина, попросив его оказать содействие в отмене смертного приговора сыну. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в свою очередь, сообщил о принятии мер, нацеленных на отсрочку или отмену приговора Пиннеру и Аслину.