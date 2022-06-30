Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял меры для того, чтобы смертный приговор, вынесенный в ДНР в отношении британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Эслина, не был приведен в исполнение, сообщает Sky News. Эти шаги нацелены на отсрочку или отмену вердикта.
[Европейский Суд] указал, в частности, правительству РФ <...> что они должны обеспечить, чтобы смертный приговор, вынесенный заявителям, не был приведен в исполнение, — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что ЕСПЧ считает правомочным свое требование к России не применять казнь к иностранцам, которые участвуют в конфликте в составе украинской армии, поскольку формально решения инстанции обязательны для РФ до сентября 2022 года.
Однако в Москве категорически не согласны с этим, утверждая, что, покинув Совет Европы, Россия больше не связана с судом никакими международными обязательствами. К тому же иностранцы попали в плен в ДНР, к руководству которой ЕСПЧ рекомендовано обращаться.