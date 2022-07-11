Адмирал оценил вероятность конфликта России и НАТО в Черном море Адмирал Чекмасов исключил военный конфликт России и НАТО в Черном море

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Россия и НАТО не будут сражаться на Черном море даже несмотря на постоянное патрулирование южной акватории западными самолетами Р-8А Poseidon и RC-135W, заявил контр-адмирал Михаил Чекмасов. Более того, он считает, что разведка определенных областей водоема зарубежными воздушными судами «не несет никакого смысла», пишет «Газета.Ru».

Даже заявления Великобритании об отправке в Черное море самолетов Р-8А Poseidon и RC-135W подразумевают патрулирование воздушного пространства только над южной частью его акватории, что само по себе не имеет никакого смысла. Так что реальных морских боев с ВМС Альянса в Черном море не предвидится, — заверил Чекмасов.

Вместе с этим адмирал отметил, что с 1 марта Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей всех стран. Адмирал считает, что Анкара не заинтересована в эскалации конфликта на Черном море. Исключение не составит даже военная техника «третьих сил» и партнеров по НАТО, считает Чекмасов. ВМС Румынии и Болгарии в свою очередь «не пойдут на подвиг ради американской идеи».

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк заявил, что остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России. По его словам, операция по отходу с острова была продиктована необходимостью сохранения жизней военнослужащих.