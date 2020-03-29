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Компании Adidas, Deichmann и H&M отказались перечислять арендную плату за простаивающие магазины одежды. Немецкий Минюст посчитал решение неприемлемым даже в условиях карантина по коронавирусу.

Если сейчас предприятия, получающие большую прибыль, больше не будут платить свою аренду, то это неприлично и неприемлемо, — цитирует «Интерфакс» министра Кристину Ламбрехт.

По информации издания, немецкие политики раскритиковали компании, которые рапортовали о высокой прибыльности в прошлые годы. Выручка только Adidas достигла €2 млрд.

Число заражённых в Германии превысило 58 тысяч человек, умерли 455. Жёсткие ограничения на передвижения граждан действуют с 23 марта по всей стране.

Как писал NEWS.ru, более 683 тысяч человек заразились коронавирусом, мировая пандемия которого началась в Китае в декабре прошлого года. От пневмонии и других вызываемых вирусом осложнений скончались 32,1 тысячи пациентов.