Жители Махачкалы закидали камнями росгвардейцев

https://static.news.ru/photo/b09b1a06-fd0e-11ea-8a96-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazetachernovik/youtube.com

Массовые беспорядки устроили жители Дагестана. Для поддержания порядка на место прибыли росгвардейцы, которых из толпы начали закидывать камнями.

Причиной волнений стал массовый спор: жители посёлка Красноармейское и представители садоводческого товарищества «Аграрник» претендовали на участок в 50 гектаров, передаёт «МК в Дагестане» со ссылкой на источник.

Силовикам пришлось стрелять в воздух, чтобы успокоить людей. В результате за нарушение порядка задержали 15 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что после того как полиция не стала открывать уголовное дело в связи с угрозами убийством, главный редактор портала Daptar, посвящённого положению женщин на Северном Кавказе, Светлана Анохина покинула Дагестан.