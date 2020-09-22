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Жители Махачкалы закидали камнями росгвардейцев

22:55, 22 сентября 2020 13
Фото: gazetachernovik/youtube.com

Массовые беспорядки устроили жители Дагестана. Для поддержания порядка на место прибыли росгвардейцы, которых из толпы начали закидывать камнями.

Причиной волнений стал массовый спор: жители посёлка Красноармейское и представители садоводческого товарищества «Аграрник» претендовали на участок в 50 гектаров, передаёт «МК в Дагестане» со ссылкой на источник.

Силовикам пришлось стрелять в воздух, чтобы успокоить людей. В результате за нарушение порядка задержали 15 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что после того как полиция не стала открывать уголовное дело в связи с угрозами убийством, главный редактор портала Daptar, посвящённого положению женщин на Северном Кавказе, Светлана Анохина покинула Дагестан.

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