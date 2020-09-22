Жители Махачкалы закидали камнями росгвардейцев

Массовые беспорядки устроили жители Дагестана. Для поддержания порядка на место прибыли росгвардейцы, которых из толпы начали закидывать камнями.
Причиной волнений стал массовый спор: жители посёлка Красноармейское и представители садоводческого товарищества «Аграрник» претендовали на участок в 50 гектаров,
Силовикам пришлось стрелять в воздух, чтобы успокоить людей. В результате за нарушение порядка задержали 15 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что после того как полиция не стала открывать уголовное дело в связи с угрозами убийством, главный редактор портала Daptar, посвящённого положению женщин на Северном Кавказе, Светлана Анохина покинула Дагестан.
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