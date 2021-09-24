Выживших после крушения вертолёта Ка-27 на Камчатке не нашли

Все, кто был на борту потерпевшего крушение вертолёта Ка-27 на Камчатке, погибли. При осмотре места чрезвычайного происшествия с воздуха выживших не обнаружили, сообщает «Интерфакс».



Обломки военного вертолёта Ка-27 нашли на труднодоступном северном склоне горы Острая Камчатского края. На место катастрофы не допускают никого, кроме сотрудников Федеральной службы безопасности.

Вертолёт выполнял учебно-тренировочный полёт. Он перестал выходить на связь в 05:30 по камчатскому времени (20:30 мск) 23 сентября. Позднее стало известно, что он разбился. На борту находились пять человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия.

Ранее стало известно, что вертолёт принадлежал ФСБ. Спасателей к его поискам до этого не привлекали. Об этом заявили в краевом управлении МЧС. Высота горы в районе места крушения составляет 900 метров.