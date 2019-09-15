Гражданин другой страны погиб в городе Зеленоградске Калининградской области. Его смыло в море волной.
Мужчине было 49 лет, сообщила старший помощник руководителя местного следственного управления СК Наталья Гацко. По её словам, в настоящий момент назначена судмедэкспертиза, которая позволит точно определить причину смерти, передаёт
Ранее News.ru писал, что мальчика, которому предположительно 12 лет, унесло в море в Ялте. Молодой человек бросился спасать ребёнка, но его самого начало затягивать в воду. Всё закончилось благополучно, и все участники инцидента были спасены. Парень, который хотел помочь подростку, вышел на берег в крови.