https://static.news.ru/photo/b516ec4c-d7f6-11e9-8b4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchscrimea/facebook.com

Гражданин другой страны погиб в городе Зеленоградске Калининградской области. Его смыло в море волной.

Мужчине было 49 лет, сообщила старший помощник руководителя местного следственного управления СК Наталья Гацко. По её словам, в настоящий момент назначена судмедэкспертиза, которая позволит точно определить причину смерти, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что мальчика, которому предположительно 12 лет, унесло в море в Ялте. Молодой человек бросился спасать ребёнка, но его самого начало затягивать в воду. Всё закончилось благополучно, и все участники инцидента были спасены. Парень, который хотел помочь подростку, вышел на берег в крови.