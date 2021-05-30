Стрелок в Екатеринбурге попытался взять заложника

https://static.news.ru/photo/2df4b1fa-c16e-11eb-a5f6-96000091f725_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Бывший сотрудник МВД, устроивший стрельбу по прохожим с балкона в Екатеринбурге, попытался взять в заложники случайного прохожего, передаёт 66.ru.

По данным издания, мужчина «выдернул» молодого человека на улице и потребовал пойти с ним. Однако уже в квартире заложник смог вырваться и сбежать.

По информации журналистов, мужчина мог открыть стрельбу из-за того, что от него ушла жена. На месте происшествия находится его сестра, которую вызвали для переговоров, но пока это не привело к результатам.

ЧП произошло на улице Бородина. По предварительным данным, огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Сейчас нарушитель продолжает отстреливаться. В результате стрельбы пуля попала в живот маленькой девочке, также ранения получил сотрудник Росгвардии. Оба пострадавших госпитализированы, состояние ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Силовики оцепили дом и эвакуировали жильцов подъезда. СОБР начал штурмовать квартиру.

СМИ сообщают, что стрелок накануне отправил знакомым сообщение, в котором рассказал, что ему «надоела жизнь» и он хочет «всех перестрелять».