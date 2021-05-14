Сильный ветер погнул кресты церквей во Владимирской области

Кресты на церквях города Мурома Владимирской области оказались погнуты после мощного урагана, обрушившегося на регион. Помимо сильного ветра в городе прошёл крупный град, передаёт vladimir.kp.ru.
Глава пресс-службы местного МЧС Екатерина Мищенко
В местной епархии
От этого никто не застрахован. Задавать вопросы строителям о том, что спустя 10 лет во время урагана на купол упало дерево? Ну, как? Это ж не ветка упала, — подчеркнул он.
Собеседник издания рассказал, что храмы будут восстанавливать за церковный счёт. Он отметил, что местные власти редко спонсируют объекты РПЦ, а целевых средств на это никогда не направляют. При этом ущерб в епархии ещё не оценили.
Ранее сообщалось, что из-за ураганного ветра с дождём и грозами жители Нижегородской и Костромской областей остались без света. Всего электричества лишились 81 тысяча человек.
Порывы ветра в регионах достигали 20 метров в секунду. В Костроме аварийную ситуацию исправляют 66 спасательных бригад, под Нижним Новгородом восстанавливают сети 47 бригад.
МЧС в Нижегородской области придётся восстановить электричество в домах, которые потребляют около 8,2 МВт, такой же объём в Костромской области.