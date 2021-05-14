Сильный ветер погнул кресты церквей во Владимирской области

https://static.news.ru/photo/578f01e0-b64d-11eb-a817-96000091f725_660.jpg Фото: муром24.рф

Кресты на церквях города Мурома Владимирской области оказались погнуты после мощного урагана, обрушившегося на регион. Помимо сильного ветра в городе прошёл крупный град, передаёт vladimir.kp.ru.

Глава пресс-службы местного МЧС Екатерина Мищенко рассказала , что в результате ЧП никто не пострадал.

В местной епархии сообщили журналистам «Подъёма», что кресты пострадали не из-за качества материалов, из которых они сделаны. По словам представителя церковной структуры, ветер в городе выдёргивал деревья с корнем и вырывал рекламные баннеры из бетонных оснований.

От этого никто не застрахован. Задавать вопросы строителям о том, что спустя 10 лет во время урагана на купол упало дерево? Ну, как? Это ж не ветка упала, — подчеркнул он.

Собеседник издания рассказал, что храмы будут восстанавливать за церковный счёт. Он отметил, что местные власти редко спонсируют объекты РПЦ, а целевых средств на это никогда не направляют. При этом ущерб в епархии ещё не оценили.

Ранее сообщалось, что из-за ураганного ветра с дождём и грозами жители Нижегородской и Костромской областей остались без света. Всего электричества лишились 81 тысяча человек.

Порывы ветра в регионах достигали 20 метров в секунду. В Костроме аварийную ситуацию исправляют 66 спасательных бригад, под Нижним Новгородом восстанавливают сети 47 бригад.

МЧС в Нижегородской области придётся восстановить электричество в домах, которые потребляют около 8,2 МВт, такой же объём в Костромской области.