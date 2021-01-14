Полицейские Екатеринбурга начали стрельбу в погоне за пьяным солдатом

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Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга устроили погоню за находившимся за рулём пьяным солдатом-контрактником. Полицейским пришлось открыть огонь, чтобы остановить нарушителя, сообщили в местном МВД.

Военный выпил два литра пива, после чего сел за руль. Сотрудники правоохранительных органов потребовали от него остановить машину, но тот проигнорировал требование.

Чтобы остановить нарушителя, потребовалось участие четырёх патрульных машин.

Уральский «Шумахер» проигнорировал это требование (остановиться. — NEWS.ru) и попытался спешно ретироваться. Дальше всё как в кино: экипаж ДПС сообщил о случившемся в дежурную часть. К нему на помощь прибыли ещё три патрульные машины. Нарушитель, пытаясь замести следы, невзирая на запрещающий сигнал светофора, на бешеной скорости мчался за город, создавая при этом реальную угрозу как для самого себя, так и для других участников дорожного движения и пешеходов, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Виновник случившегося пояснил, что полицейские перекрыли дорогу и открыли стрельбу. Он подумал, что они поставили шипы, и начал останавливаться, но шипов не было.

Предупредительный выстрел в воздух, к сожалению, не охладил пыл екатеринбургского Даниэля из фильма «Такси», он продолжал скрываться, не теряя надежды остаться безнаказанным, — добавил Горелых.

Солдат рассказал, что он доехал до последнего дома по улице Симферопольская и припарковал машину. После этого к нему подъехали сотрудники ГИБДД и потребовали выйти из машины.

В результате на нарушителя составили пять административных протоколов: о невыполнении требований об остановке, проезде на красный, неповиновении законному требованию ОВД, отсутствии страховки и управлении транспортным средством в нетрезвом виде. Командование представило контрактника к досрочному увольнению, передаёт Znak.com.

Ранее сотрудникам полиции Санкт-Петербурга пришлось открыть огонь из табельного оружия, чтобы остановить нарушителя правил дорожного движения, писал NEWS.ru. Инцидент произошёл 6 января около 03:00. Полицейские обратили внимание на иномарку, которая двигалась по Невскому проспекту. Они хотели проверить у водителя документы, однако петербуржец решил не останавливаться. В погоне участвовали как минимум пять автомобилей ДПС. Лихача в итоге не стали задерживать и отпустили после составления нескольких административных протоколов.