Пассажирский автобус ПАЗ совершил наезд на четырёхлетнего ребёнка, переходившего дорогу с матерью в Белгороде по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ЧП пострадавший доставлен в больницу, передаёт РИА Новости сообщение местного МВД. Инцидент произошёл на пересечении улиц Щорса и Архиерейской. В настоящий момент экстренные службы устанавливают причину случившегося. Как...