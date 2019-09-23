Плавучая база загорелась в Тихом океане на расстоянии 40 километров от острова Итуруп Сахалинской области, сообщили в МЧС.
Согласно предварительным данным, экипажу удалось справится с возгоранием. Однако капитан запросил эвакуацию, передаёт
Вывезти необходимо 400 человек. В настоящий момент находящиеся рядом корабли смогли доставить на сушу только 100 членов экипажа. Информация о пострадавших отсутствует.
Инцидент произошёл на владивостокской плавбазе «Пётр Житников». Огонь начал распространяться из консервного цеха.