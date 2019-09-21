https://static.news.ru/photo/2d0c3c5c-dd1a-11e9-bf47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Возгорание на площади в тысячу квадратных метров произошло на казанской свалке.

По данным пресс-службы МЧС России, пожар начался на улице Химическая. Для его ликвидации ведомство начало взаимодействие с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Принадлежность свалки ТБО (твёрдые бытовые отходы) и причина пожара устанавливаются, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы.

Тушением пожара в данный момент занимаются 27 человек и семь единиц техники.

Ранее News.ru писал о том, что серьёзное возгорание ликвидировали пожарные в здании одного из складов в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.