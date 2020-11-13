Неизвестные сообщили о «минировании» старейшей мечети в Москве

https://static.news.ru/photo/0c9c98f6-267d-11eb-b42a-fa163e074e61_660.jpg Московская Историческая мечеть Фото: Ludvig14/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

В субботу, 14 ноября, в столичные экстренные службы поступило анонимное сообщение, согласно которому неизвестные «заминировали» Мемориальную мечеть на Поклонной горе и Историческую мечеть на территории района Замоскворечье. Об этом журналистам сообщил информированный источник.

После поступления указанных сведений из мечети на Поклонной эвакуировали пять человек до приезда специалистов. В настоящий момент по обоим адресам прибыли правоохранители и сотрудники экстренных служб. Они проверяют здания на наличие внутри взрывных устройств.

Поступило анонимное сообщение от неизвестных о том, что в Исторической мечети на Большой Татарской улице и в Мемориальной мечети на Поклонной горе заложены взрывные устройства. Проводится проверка, — цитирует сообщение от источника ТАСС.

Мечеть на Поклонной горе построили в 1997 году в память о воинах-мусульманах, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Историческая мечеть на Татарской улице является древнейшей в столице. Здание возвели в первой половине XIX века.

Как ранее передавал NEWS.ru, 8 ноября центральная станция метро Киева «Крещатик» была закрыта сотрудниками правоохранительных органов. Причиной стало анонимное сообщение о взрывном устройстве.

Кроме того, силовики перекрывали переход с «Крещатика» на «Майдан Незалежности» («Площадь Независимости»).