Неизвестные сообщили о «минировании» старейшей мечети в Москве

В субботу, 14 ноября, в столичные экстренные службы поступило анонимное сообщение, согласно которому неизвестные «заминировали» Мемориальную мечеть на Поклонной горе и Историческую мечеть на территории района Замоскворечье. Об этом журналистам сообщил информированный источник.
После поступления указанных сведений из мечети на Поклонной эвакуировали пять человек до приезда специалистов. В настоящий момент по обоим адресам прибыли правоохранители и сотрудники экстренных служб. Они проверяют здания на наличие внутри взрывных устройств.
Поступило анонимное сообщение от неизвестных о том, что в Исторической мечети на Большой Татарской улице и в Мемориальной мечети на Поклонной горе заложены взрывные устройства. Проводится проверка, — цитирует сообщение от источника ТАСС.
Мечеть на Поклонной горе построили в 1997 году в память о воинах-мусульманах, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Историческая мечеть на Татарской улице является древнейшей в столице. Здание возвели в первой половине XIX века.
Как ранее передавалNEWS.ru, 8 ноября центральная станция метро Киева «Крещатик» была закрыта сотрудниками правоохранительных органов. Причиной стало анонимное сообщение о взрывном устройстве.
Кроме того, силовики перекрывали переход с «Крещатика» на «Майдан Незалежности» («Площадь Независимости»).