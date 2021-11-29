На охранника казанского ТЦ напали с ножом из-за требования QR-кода

Посетитель торгового центра в Казани ранил ножом охранника, который попросил у него QR-код для входа. Силовикам удалось задержать нападавшего. Об этом пишет «Бизнес Online» со ссылкой на источники.
По информации журналистов, нападение
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.
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Сейчас в Татарстане для входа в торговые центры требуется QR-код. Также республика стала первым регионом России, который ввёл систему QR-кодов в общественном транспорте. Цифровое подтверждение вакцинации от коронавируса или перенесённого заболевания спрашивают не только на входе в транспорт, но и в билетных кассах. QR-контролёров в регионе набирали с 16 ноября. По словам властей, система может быть отменена в случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
Между тем в первые часы после введения системы QR-кодов в Казани из общественного транспорта высадили 500 пассажиров из-за отсутствия подтверждающих документов. На остановочных пунктах собрались очереди, имели место ряд инцидентов с кондукторами, на некоторых маршрутах не работали системы считывания.