На охранника казанского ТЦ напали с ножом из-за требования QR-кода

Посетитель торгового центра в Казани ранил ножом охранника, который попросил у него QR-код для входа. Силовикам удалось задержать нападавшего. Об этом пишет «Бизнес Online» со ссылкой на источники.

По информации журналистов, нападение произошло в торговом центре «Удача» на улице Кулахметова. 65-летний охранник получил ранение в руку, медики скорой помощи доставили его в одну из местных больниц.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Аналогичную информацию приводит ТАСС.

Сейчас в Татарстане для входа в торговые центры требуется QR-код. Также республика стала первым регионом России, который ввёл систему QR-кодов в общественном транспорте. Цифровое подтверждение вакцинации от коронавируса или перенесённого заболевания спрашивают не только на входе в транспорт, но и в билетных кассах. QR-контролёров в регионе набирали с 16 ноября. По словам властей, система может быть отменена в случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Между тем в первые часы после введения системы QR-кодов в Казани из общественного транспорта высадили 500 пассажиров из-за отсутствия подтверждающих документов. На остановочных пунктах собрались очереди, имели место ряд инцидентов с кондукторами, на некоторых маршрутах не работали системы считывания.