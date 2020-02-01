Неизвестная обманула курьера одного из кафе города Кузнецка Пензенской области. Она забрала у него почти четыре тысячи рублей, приготовленные в качестве сдачи.
Мошенница заказала доставку бургеров и заявила, что оплатит пятитысячной купюрой. 58-летний доставщик прибыл к нужному дому и позвонил клиентке. Женщина попросила пополнить её номер на сумму сдачи (3968 рублей),
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента и пытаются установить личности всех причастных к нему людей.
Как ранее писал NEWS.ru, среди жертв финансовых мошенников оказалась популярная актриса и телеведущая Татьяна Лазарева. Злоумышленники смогли вывести деньги с её банковских карт, используя методы социальной инженерии. Сама Лазарева назвала действия аферистов «убедительными и профессиональными».
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