https://static.news.ru/photo/bfd544d2-4518-11ea-914c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Неизвестная обманула курьера одного из кафе города Кузнецка Пензенской области. Она забрала у него почти четыре тысячи рублей, приготовленные в качестве сдачи.

Мошенница заказала доставку бургеров и заявила, что оплатит пятитысячной купюрой. 58-летний доставщик прибыл к нужному дому и позвонил клиентке. Женщина попросила пополнить её номер на сумму сдачи (3968 рублей), передаёт «Пензенская правда». После выполнения просьбы она перестала отвечать на телефон.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента и пытаются установить личности всех причастных к нему людей.

Как ранее писал NEWS.ru, среди жертв финансовых мошенников оказалась популярная актриса и телеведущая Татьяна Лазарева. Злоумышленники смогли вывести деньги с её банковских карт, используя методы социальной инженерии. Сама Лазарева назвала действия аферистов «убедительными и профессиональными».