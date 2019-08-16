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Экстренные службы Сочи работают в усиленном режиме в связи с затоплением города после сильных ливней, сообщили в местной администрации.

Системы жизнеобеспечения населённого пункта функционируют без перебоев, передаёт РИА Новости . Жители не звонили в МЧС с сообщениями о ЧП.

Дороги курортного Сочи оказались затоплены из-за сильнейших дождей. Больше всего пострадали участки трассы в Центральном и Хостинском районах. Кроме того, водой залило участок федеральной трассы Джубга — Сочи в посёлке Вардане в Лазаревском районе.

Ранее жителей Сочи предупредили об ухудшении погоды. В связи с опасностью сильных ливней и смерчей, а также подъёма уровня воды местная администрация распорядилась свернуть палаточные лагеря у рек, а также подготовить силы и средства в случае эвакуации, писал News.ru.