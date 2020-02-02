https://static.news.ru/photo/5bd775d4-45b5-11ea-9b6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сводный брат Александра, порезавшего мать, племянника и себя в Московской области, рассказал подробности о родственнике. По его словам, он употреблял наркотики, из-за чего лишился водительского удостоверения.

Однако в последнее время молодой человек пытался «образумиться» и устроился на работу в столице, передаёт «МК».

Мужчина заявил, что в день ЧП привёз к родственникам сына и уехал на встречу с друзьями. Однако вечером ему позвонила мать и попросила приехать, объяснив ситуацию. Он сразу поехал домой и встретил брата в лифте: Александр был весь в крови, а в руках держал нож.

Я спросил его, что случилось, он сказал, что убил мать, и бросился на меня. Потом я сам его чуть не убил. Сказал, чтобы он не шевелился, а сам побежал в квартиру, — поделился он.

По информации силовиков, Александр в неадекватном состоянии пришёл домой около 22:00. Он подошёл к матери, обнял её и ударил ножом в спину. Потом он напал на ребёнка, но женщина попыталась спасти его, получив удар по шее.

Врачи уже провели ребёнку операцию, у него были задеты только мышцы. Повреждения матери оказались серьёзнее: нападавший повредил ей лёгкие.

Как писал NEWS.ru, 22-летний житель Александр напал на свою мать и племянника с ножом. Позднее он нанёс себе увечья. В настоящий момент он задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов