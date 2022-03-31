«Жёсткий сценарий»: энергетик оценил указ Путина об оплате за газ рублями

На текущий момент нет однозначного ответа на вопрос, как именно будут развиваться события в газовой сфере, в скором времени «Газпром» должен прокомментировать, как именно компания трактует решение президента России Владимира Путина, заявил NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, возможно, речь идёт о том, что на время переговоров с западными контрагентами об условиях подписания соглашения о внесении изменений в контракты до момента согласия сторон будет действовать старая схема продаж.

Такой вариант не исключён, но не исключён и жёсткий сценарий с прекращением поставок газа. Такое тоже теоретически может быть, мы находимся в острой фазе кризиса, и здесь, если военные просчитывают сценарий атомной войны, то аналог в газовой сфере тоже нужно просчитывать, — сказал Митрахович.

Он подчеркнул, что в случае остановки поставок возникнет вопрос об условиях их возобновления. Теоретически здесь можно найти компромисс, и об этом по телефону говорили Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Немецкое правительство стало говорить о том, какие есть варианты. В качестве одного из них придумывают такую схему: разведение валюты контракта и валюты платежа. Например, немецкая компания имеет свою дочернюю структуру в России или создаёт её. Дочерняя структура меняет в рамках Газпромбанка поступившие евро на рубли и на счёт «Газпрома» поступают уже рубли. Вот такой вариант не исключён в качестве компромиссного, — считает эксперт.

Ранее Путин подписал Указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Согласно документу, если с 1 апреля недружественные страны не будут платить за газ рублями, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие контракты будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть рублёвые счета в российских банках.