https://static.news.ru/photo/3f42145e-c065-11e9-8b6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press

Зарубежные потребители российской нефти начали получать компенсации за сбои в её поставках из-за весеннего форс-мажора на нефтепроводе «Дружба». Сотрудник польской PKN Orlen рассказал, что предприятие получило часть средств и ожидает ещё выплат за переработку сырья, загрязнённого хлорорганикой.

Полную сумму компания представит российской стороне в конце 2019-го. В переговорах с Варшавой есть разногласия в оценке объёма загрязнённой нефти, поступившей в республику, пишет « Коммерсант ». По данным издания, «Транснефть» оценивала его в 400--600 тыс. тонн, Польша — более чем в 1 млн тонн. В середине сентября польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN заявил, что в его хранилищах осталось около 450 тыс. тонн грязных углеводородов.

ЛУКОЙЛ договорился о сумме компенсации с венгерским партнёром MOL. Также есть информация о возмещении ущерба Казахстану за 600 тыс. тонн испорченного сырья. В Белоруссии объём некондиционной нефти оценивали в 5 млн тонн в целом.

Загрязнённое сырьё попало в трубопровод «Дружба», по которому идёт экспорт нефти из России в Европу через Белоруссию, в апреле 2019 года. Ряд стран были вынуждены остановить прокачку нефти. К 1 июля поставки удалось возобновить в полном объёме. Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.

Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что загрязнение российской нефти в трубопроводе «Дружба» было неприятным исключением из правил. Сейчас делается всё, чтобы избежать таких инцидентов в будущем, заверил он, выступая на Российской энергетической неделе.