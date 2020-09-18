Впервые за семь лет в РФ на экономику потратят больше, чем на оборону

Расходы госбюджета 2021 года на поддержку экономики впервые за последние семь лет превысят запланированные оборонные расходы.
Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, ассигнования по разделу «Национальная экономика» на следующий год составят 3,37 трлн рублей, или 15,7% от общего объёма бюджетных расходов,
При этом на оборону в 2021 году планируется потратить 3,11 трлн рублей.
Это связано с сокращением плановых расходов на оборонные нужды, отмечается в сообщении. Так, по отношению к ВВП расходы на оборону упадут до минимума с 2011 года — до 2,7%. Их объём снижен на 200 млрд по сравнению с бюджетным планом текущего года.
В то же время ассигнования на экономические нужды по сравнению с 2020 годом выросли на 19%.
Ранее NEWS.ru писал, что кабмин РФ согласовал план бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.
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