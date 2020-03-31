https://static.news.ru/photo/09033ae0-73ec-11ea-b63b-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.gazprom.ru

Российская компания «Газпром» возобновила поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» после окончания ремонтных работ.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу корпорации.

Поставки газа китайским потребителям возобновлены и идут в штатном режиме, — говорится в сообщении.

16 марта газопровод временно перестал функционировать. Это было сделано для проведения плановых профилактических работ. Газ по трубопроводу поставляется в КНР и на Дальний Восток с Чаяндинского месторождения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский «Газпром» всё ещё ведёт с Киевом переговоры и по «Силе Сибири — 2», и по поставкам с Дальнего Востока, однако их пришлось приостановить.